العراق.. حرب إيرانية أمريكية بالوكالة؟

في ظل المشهد المتوتر بين واشنطن وطهران، يلبي أنصار التيار الصدري في العراق دعوة للتظاهر في ساحة التحرير ببغداد للتعبير عن رفض الزج بالعراق في أتون الحرب..

وفي تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، يخرج زعيم التيار مقتدى الصدر ليعلن بدوره رفضه تحويلَ العراق إلى ساحة للصراع الإيراني الأمريكي.

بالتفاصيل نتحدث عن دلالات هذه الاحتجاجات، وعن مدى واقعية تحييد العراق فعلا عن الصراع الأميركي الإيراني.