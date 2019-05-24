معارك إدلب: تركيا تتقارب مع دمشق بالنار؟
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ماذا وراء الاتصالات المباشرة بين الاستخبارات التركية والسورية في وقت تتصاعد فيه وتائر المعارك في ريف إدلب بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة المدعومة تركياً و"هيئة تحرير الشام"؟
ما هو موقف روسيا من هذه التطورات؟ كيف تناور تركيا بين تنسيقها في إطار مسار آستانا مع موسكو وطهران، وبين مصالح الولايات المتحدة؟ كيف ستنتهي أزمة "أس – 400" بين أنقرة وواشنطن؟
ضيوف الحلقة: الكاتب والمحلل السياسي فراس اوغلو في إسطنبول والكاتب والباحث السياسي د.عقيل محفوض في دمشق.
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