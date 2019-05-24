السعودية وقمم مكة.. رسائل حمد بن جاسم

أعرب وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم عن أمله في أن تحقق القمم الثلاث القادمة في السعودية نقلة نوعية في العلاقات وحل الخلافات لمواجهة التحديات الكبيرة أمام الدول العربية.

تمنيات لم تحل دون إلحاقها بتأكيده أن مخرجات القمة في توقعه لن تتجاوز بيانا إنشائيا ودعائيا.

موقف يأتي في ظل توتر متصاعد بين إيران ودول المنطقة تغذيه هجمات الحوثيين في العمق السعودي، وعملياتٌ وُصفت بالتخريبية قبالة المياه الاقليمية الإماراتية وسط تلميح إلى دور إيران.

فما دلالات تصريحات الوزير القطري السابق؟ وما مدى ارتباطِ هذا الموقف بعدم دعوة قطر إلى قمم السعودية؟