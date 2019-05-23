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لغز هجمات الطائرات المسيرة على السعودية

أخبار العالم العربي

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قال الحوثيون إنهم استهدفوا بطائرة مسيرة مطار نجران جنوب شرقي السعودية للمرة الثالثة خلال اثنتين وسبعين ساعة، معلنين تدمير منظومة باتريوت هناك..

من جهته قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي إن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات دون أن يتضح إذا كانت نفس الطائرة التي يتحدث عنها الحوثيون.
مع ازدياد التعقيد في المشهد اليمني تتطور وسائل الحرب، وفي غياب الحل السياسي المنشود يفاخر الحوثيون بقدراتهم العسكرية المضطردة، يأخذ التحالف العربي ذلك حجة لإثبات حقه في السعي للقضاء على الحوثيين واقتلاعهم.. فما سر تطور القدرات الجوية للحوثيين؟ ولم هذا الزخم المحيط بهم الآن؟

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