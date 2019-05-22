سوريا وتركيا.. تسارع في إدلب

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش السوري قضى على مائة وخمسين مسلحا جنوب إدلب ينتمون لجبهة النصرة كانوا يشنون هجوما على قرية كفر نبودة بريف حماة..

وأشارت الدفاع الروسية إلى استخدام مسلحي النصرة عربات ودبابات ورشاشات ثقيلة في هجومات على قرى في المنطقة إضافة إلى إطلاقهم الصواريخ على قاعدة حميميم العسكرية.

هذه إرهاصات معركة إدلب المؤجلة يقول البعض، فبعد أن اتفقت الدول الضامنة أكثر من مرة على تثبيت الوضع في إدلب لحين الاتفاق على المرحلة المقبلة، تبدو المعركة قدرا محتوما وفق كثيرين.