هل تتحدى أنقرة مهلة واشنطن؟

أكد وزير الدفاع التركي مضي بلاده في شراء منظومة إس-400 الروسية، وقال إن أنقرة أرسلت عسكريين للتدرب على استخدامها، مضيفا أن تركيا تقوم بواجبها في إطار اتفاقية تصنيع طائرة أف-35..

وتتوقع تركيا من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها أيضا. جاء ذلك بعد بث تقرير تلفزيوني أمريكي تحدث عن مهلة أسبوعين قدمتها واشنطن كموعد نهائي من أجل تخلي أنقرة عن صفقة الصواريخ الروسية.. تحت طائلة التهديد بفرض عقوبات بموجب قانون كاتسا وحرمانها من طائرات أف خمسة وثلاثون.