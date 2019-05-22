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لماذا فشل ستالين في الحصول على قاعدة في ليبيا ومضائق المتوسط؟ أسرار تقاسم العالم ما بعد الحرب

أخبار العالم

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لماذا نجح ستالين في الحصول على مقاطعة كونيغسبيرغ الألمانية (كالينينغراد حاليا) وهي في قلب أوروبا بينما فشل في الحصول ولو على قاعدة بحرية في المتوسط والمضائق؟

لماذا انسحب ستالين من شمال إيران رغم غنى هذه المناطق بالنفط؟ ما هي المخططات السرية التي أعدتها بريطانيا وكذلك الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي في حال "لم يلتزم ستالين حدوده"؟ تأتيكم التفاصيل في هذه الحلقة من البرنامج

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