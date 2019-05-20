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مؤتمر البحرين.. خطوة لتمرير صفقة القرن

أخبار العالم العربي

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دعت واشنطن إلى عقد مؤتمر دولي في البحرين لتشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية ضمن ما يبدو أنه أول ملامح صفقة القرن التي تعد واشنطن عدتها لإعلانها مباشرة بعد شهر رمضان.

ورغم أن هذه الدعوة قوبلت برفض فلسطيني فوري، بل واعتبار من قد يحضر من الفلسطينيين إلى المؤتمر متعاونا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم ذلك، يبدو أن واشنطن وحلفاءها مهتمون أكثر بإنفاذ هذا المؤتمر بمن حضر، حتى لو غاب عنه الطرف الأهم في القضية الفلسطينية..
فهل تريد إدارة ترامب لهذه القضية أن تتحول إلى صفقة اقتصادية أكثر من كونها اتفاق سلام نهائيا؟

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