قمة مكة.. تشكيل "ناتو عربي" ضد إيران؟

دعا العاهل السعودي الى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة في الثلاثين من مايو أيار الجاري المصادف لليلة القدر.

اجتماع يأتي لمناقشة استهداف السفن التجارية قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، وقصف مضخات نفط سعودية من قبل الحوثيين في خضم تزايد التوتر وقرع طبول الحرب بين إيران والولايات المتحدة في الخليج...

فما الذي ترجوه الممكلة من القمتين... وهل تنجح اجتماعات مكة في لم شمل البيت العربي وإطلاق جبهة جديدة لدعم الموقف السعودي.