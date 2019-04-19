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الجزائر.. مطالب بتنحي رموز حقبة بوتفليقة

أخبار العالم العربي

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للجمعة التاسعة على التوالي يخرج الجزائريون للشوارع..

تظاهرات مليونية في العاصمة ومختلف ولايات البلاد أبهرت العالم بسلميتها وحضاريتها، تنادي بمطلب واحد وهو رحيل بقايا نظام بوتفليقة ورفض وجودهم ضمنَ مسار التغيير في البلاد .. دعوةُ رئيس الدولة عبد القادر بن صالح  للحوار يوم الاثنين قوبلت بالرفض من الحراك الشعبي وطيف واسع من الأحزاب المعارضة الفاعلة في البلاد.

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