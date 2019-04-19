بوغدانوف في الخرطوم: هل حافظ على العلاقات الروسية السودانية؟

هل سيسلم المجلس العسكري الانتقالي في السودان السلطة إلى مجلس رئاسي مدني كما تطالب قوى الحراك الجماهيري؟ ما هي نقاط التوتر في "الانقلاب" العسكري؟

ما هي الشخصية التي خطط لها أن تستبدل عمر البشير في سدة الحكم بالسودان؟ ما هو اللقاء السري الذي جرى في ميونيخ وما علاقته بإسرائيل وبالسودان؟ هل حصل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على ضمانات استمرار العلاقات بين موسكو والخرطوم؟

هذه وغيرها من الأسئلة نناقشها مع ضيوف الحلقة الكاتب الصحفي السوداني فيصل محمد صالح في الخرطوم والخبير في شؤون الشرق الأوسط، عضو المجلس الروسي للشؤون الخارجية أندريه تشوبريغين بموسكو.