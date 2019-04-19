ليبيا.. من سيحسم معركة طرابلس؟

أعلن البيت الأبيض في بيان مقتضب إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور المهم للمشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية.

موقف قرأ فيه البعض اصطفافا أمريكيا إلى جانب حفتر في مقابل حكومة الوفاق، لاسيما وأنه يأتي بعد توافق أمريكي وروسي نادر في مجلس الأمن على معارضة مشروع القرار البريطاني بشأن وقف اطلاق النار في طرابلس، حراك دولي يأتي على وقع تطورات ميدانية تشهدها العاصمة الليبية وسط أنباء متضاربة عن تقدم طرف على آخر

فهل تغير المواقف الدولية والاقليمية من مسار الاحداث الميدانية؟ ولمن ستحسم معركة طرابلس؟