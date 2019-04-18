ترامب وتحقيق مولر.. انتهت اللعبة

انتهت اللعبة.. هكذا غرد ترامب عقب تصريح وزير العدل الأمريكي بيل بار حول خلاصة تحقيق روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

الوزير الأمريكي قال إن المحقق الخاص لم يسجل أي تعاون بين عملاءَ روس وحملة ترامب مضيفا أنه لاتوجد أدلة كافية حول عرقلة ترامب مجرى العدالة وأن البيت الابيض تعاون مع التحقيق و قدم كل ما طلب منه في هذا الإطار فيما شدد ترامب على ضرورة كشف الأسباب الحقيقية لفتح التحقيق..