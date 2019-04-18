الرياض وطهران.. مواجهة اقتصادية بالعراق

المملكة العربية السعودية تضع كل إمكانياتها وخبراتها في خدمة العراق وشعبه..

هذا ما أكده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي... زيارة الأخير إلى الرياض والتي حظي فيها بحفاوة خاصة توجت بتوقيع ثلاث عشرة اتفاقية وعقد على هامشها اجتماع هو الأول للجنة الشؤون الأمنية والعسكرية.

خطوات تأتي في سياق الجهود الرامية إلى بناء علاقة سعودية أقوى مع العراق وإعادته إلى محيطه العربي، في مقابل تقليص النفوذ الإيراني لاسيما في ظل العقوبات الأمريكية على طهران.

فهل للاقتصاد الكلمة الفصل في علاقات العراق الخارجية،؟ ومن يكسب الرهان الرياض أم طهران؟