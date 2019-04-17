فيتو ترامب ضد قرار وقف دعم الرياض باليمن

في وجه قرار الكونغرس المطالب بوقف الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، استخدم الرئيس دونالد ترامب حقه في الفيتو

في ثاني مرات استخدام حق النقض أمام الهيئة التشريعية الأميركية..

القرار الذي وقف ترامب ضده بالفيتو أتى وسط ضغط سياسي أميركي، أبقى موضوع اليمن، وطبيعة العلاقة الأميركية السعودية حيالها في دائرة الاهتمام على مدى الأشهر الماضية،، وبرر ترامب وقوفه ضد القرار بأنه إضعاف لسلطاته الدستورية وتعريض لحياة الأميركيين للخطر.. فهل كان مشروع قرار الكونغرس كذلك؟ أم أن ترامب استخدم أقرب الحجج إلى قلوب الأميركيين لتبرير الإبقاء على حلفه وثيقا مع الرياض؟