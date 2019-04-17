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رحلة في الذاكرة

ما وراء السياسة. أسرار المحرك الخفي للصراعات والحروب في العالم.

أخبار العالم

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"شيرشي لا نفط" (فتشوا عن النفط) – هكذا عنون ضيفنا كتابه الشهير الذي صدر في عدة طبعات ونال شهرة واسعة في روسيا وخارجها.

فهل حقا الثروات الباطنية وعلى رأسها "الذهب الأسود" هي المحرك الأساسي للسياسة العالمية بداية من الصراع على السلطة داخل البلدان وانتهاء بالحروب العالمية؟ وما هي الأدلة على ذلك؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة من البرنامج.

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