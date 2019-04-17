وساطة إيرانية بين الأسد وأردوغان؟

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة التركية أنقرة ومنها أعلن سعي بلاده إلى إعادة العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها..

ظريف الذي لم يفصح عن وجود وساطة إيرانية بين البلدين، جدد التأكيد على التفهم الإيراني للمخاوف التركية من التهديدات الإرهابية، وأهمية ضبط الجيش السوري لحدود بلاده لإذابة القلق التركي وإنهاء مخاوف أنقرة. حراك إيراني يستبق عقد الجولة القامة من محادثات أستانا بعد نحو أسبوع، حيث يُرتقب أن يهيمن ملف تشكيل اللجنة الدستورية والوضع في إدلب على أشغالها.

فهل تنجح الجهود الايرانية في تحقيق تقارب بين دمشق وأنقرة؟ وما هي التفاهمات الكفيلة بتحقيق ذلك؟