التعاون الروسي العربي.. الآفاق والتحديات

القضية الفلسطينية والملف الجزائري والتوتر في ليبيا، وصولا إلى الحرب في اليمن، ملفاتٌ كلها كانت على رأس أولويات منتدى التعاون الروسي العربي في حلتهِ الخامسة في موسكو.

وزيرُ الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أمام نظرائه العرب رفض بلاده التدخلَ الخارجي في أزماتِ المنطقة مشددًا على ضرورةِ احترام سيادة الدول ..

بموازاة ذلك شدد وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على ضرورةِ إخراج القواتِ الأجنبية من سوريا .. مؤكدا في الوقت ذاته على أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية مرتبطةٌ بعمليةٍ سياسية