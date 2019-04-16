وزيرخارجية اليمن: المجلس الجنوبي لم يمتلك الشرعية ومن يرفع السلاح في وجه الدولة يضع في مساق الحوثيين

على هامش المنتدى الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية في موسكو دار جانب من الحديث عن مستجدات الملف اليمني.

الساحة اليمنية شهدت جملة تطورات هامة كالاتفاق حول المرحلة الأولى لتنفيذ تفاهمات السويد بشأن الحديدة أو انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب اليمني في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت وذلك لأول مرة بعد الانقطاع الطويل. فهل سينفذ اتفاق إعادة الانتشار في ميناء الحديدة؟ من يتسبب في تعطيله؟ لماذا لم تجر دورة مجلس النواب في عدن؟ من يسيطر على عاصمة الجنوب .. حكومة الرئيس هادي أم المجلس الانتقالي الجنوبي؟ هذه وغيرها من التساؤلات نطرحها على ضيف برنامج "بانوراما" وزير خارجية اليمن السيد خالد اليماني.