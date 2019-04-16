ما حقيقة التدخل الخليجي في أزمة ليبيا؟

من شأن داخلي يشهد تنافسا سياسيا وصراعا عسكريا بين الفرقاء الليبيين، تمضي الأزمة في تعقيداتها وتأخذ أبعادا خارجية..

حولت البلاد إلى منطقة لتنازع النفوذ الدولي والخليجي بشكل خاص إلى حد اعتبار الأزمة الليبية شأنا خليجيا داخليا وأحد تجليات الخلاف بين بلدان المحاور المتصارعة... ففيما تتحدث بعض المصادر الديبلوماسية والتقارير الإعلامية عن ارتباط مبادرة المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس بدعم عسكري وسياسي من محور تقوده الرياض وباريس... تشير مصادر أخرى إلى تَمكين قطر وتركيا قواتِ فجر ليبيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني من شحنات كبيرة من الأسلحة.

فهل يواجه الصراع الليبي خطر زحف الأزمة الخليجية؟ وهل بات التفاهم بين القوى الدولية شرطا تفرضه أي صيغة محتملة للحل؟