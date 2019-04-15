الحشد الشعبي.. حسابات الأولويات

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن الأولوية في تقديم المساعدات لمتضرري سيول الفيضانات يجب أن تكون للعراقيين أولا، ومن ثم لدول الجوار.

تصريح أشعل الجدل إثر تقديم الحشد الشعبي العراقي مساعدات لمتضررين من فيضانات اجتاحت مناطق في إيران.

تصريح الصدر نبش موضوعا حساسا سال حوله حبر كثير، فالعلاقة مع الخارج، وإيران على وجه التحديد، وصلت في أحيان إلى تهمة الولاء الذي يأتي قبل الولاء للعراق، وطبيعة العلاقة الإيرانية العراقية المعقدة جعلت شخصيات ومؤسسات عراقية في موقع المتهم.