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السودان.. ضغوط لتسليم السلطة للمدنيين

أخبار العالم العربي

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في مسعاه للحصول على تأييد داخلي واعتراف دولي، يمضي المجلس العسكري الانتقالي في السودان بإصدار قرارات تمس مجالات حيوية داخل البلاد..

بينما أوفد شخصيات إلى الخارج في مسعى لتوضيح خلفيات تحرك المجلس، خطوات قوبلت في الخرطوم وباقي الولايات بإعلان تجمع المهنيين وباقي قوى إعلان الحرية والتغيير التمسك بالاعتصام والتظاهر حتى رحيل المجلس العسكري، فيما شددت العديد من العواصم العالمية على ضرورة تسريع نقل السلطة إلى حكومة مدنية تقود البلاد عبر المرحلة الانتقالية.
فما هي فرص تجاوب المجلس العسكري مع مطالب المعارضة؟ وما أهمية المواقف والضغوط الدولية في الدفع نحو تشكيل حكومة مدنية؟ وما هي الصيغ المرجحة للحوار والحل؟

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