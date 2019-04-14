من يقف وراء صراع الأجنحة في حزب السبسي؟

رغم جهود "لم الشمل" الذي اتُخذ شعارا للمؤتمر الانتخابي الأول لحركة نداء تونس، توزعت الولاءات على اجتماعٍ للحزب بالحمامات وآخرَ المنستير.

تصدعات جديدة خلفت رئاستين للجنته المركزية، الأولى بقيادة النائب سفيان طوبال والثانية بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس..

فما سبب صراع الأجنحة المستمر في صفوف النداء؟

ما دور رئيس الحكومة يوسف الشاهد في إضعاف الحزب بعد اصطفاف نواب إلى جانبه؟

وما حظوظ نداء تونس في التنافس بالانتخابات القادمة في ظل هذا الوضع؟