انفصال جنوب اليمن؟

رغم مواقفَ دوليةٍ مرحبة بانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان اليمني منذ بدء الحرب، وتأكيدِ رئيسه الجديد سلطان البركاني أهميةَ الخطوة ودورَها في تطبيع الأوضاع بالبلاد

إلا أن نقل الجلسة من عدن إلى سيئون في محافظة حضرموت عكس عمق الشرخ بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي رفض عقد الجلسة في عدن وذهبت بعض قياداته حد التلويح بالعمل العسكري في مواجهة أي تعرُّض للتظاهرات الرافضة لعقد جلسة البرلمان الذي يرون فيه رمزا للاحتلال الشمالي.

فما هي دلالات رفض المجلس الانتقالي الجنوبي انعقاد البرلمان؟ ما هي أوراقه في سعيه للانفصال؟ وهل يحظى فعلا بود التحالف العربي؟