روسيا وأمريكا.. كيف ينتهي سباق الفضاء؟

من يوري غاغارين ونيل أرميسترونغ، سبوتنيك وديسكوفرر، مرورا بسيوز وأبولو ثم المحطة الدولية، وليس انتهاء بسبايس أكس ومحركات "آردي مئةٌ وثمانون" والقوات الفضائية..

لا يبدو السباق بين روسيا والولايات المتحدة على الأرض أكثر شدة من نظيره في الفضاء البعيد.

بين الجانبين، تُطلُ دولٌ مثل الصين والهند غيرَ بعيدةٍ عن الركب ، مدفوعةً في ذلك بطموح آسياوي عام لتصدرِ مسرح العمالقة..

فما الذي ينتظرُ الفضاءَ في السنوات المقبلة ؟ هل يمكن أن يتحولَ السباقُ إلى تعاونٍ؟ وماذا عن النفاياتِ ومخلفاتِ الأقمار والصواريخ هناك؟