اللواء عبد الهادي عبد الباسط: تسليم العسكر السلطة إلى الحكومة المدنية من أعراف السودان السياسية
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هل ما حدث في السودان انقلاب عسكري مكتمل المواصفات أم مجرد إعادة الإنتاج للنظام القديم؟
هل سيُسَلِّم المجلسُ العسكريُ الانتقالي السلطةَ إلى حكومة مدنية؟ وهل ستكون المعارضة السودانية جزءا من العملية الانتقالية في السودان؟ وهل لعبت الأطراف الخارجية دوراً في عزل الرئيس عمر البشير؟
ضيف الحلقة: الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء عبد الهادي عبد الباسط من الخرطوم.
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