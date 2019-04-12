دول عربية في أزمة.. فوضى أم استقرار؟

مرة أخرى يعود الجزائريون إلى الشارع للجمعة الثامنة في عمر الاحتجاجات والأولى بعد تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة وفقا لمقتضيات الدستور.

وفيما يصر المتظاهرون على ضرورة رحيل جميع رموز السلطة ورفض إشرافهم على المرحلة الانتقالية، يرى البعض في استمرار الاحتجاجات اختبارا لموقف الجيش وقيادته المتمثلة في رئيس الأركان قايد صالح بشأن طريقة إدارة المرحلة الانتقالية وتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.

فما الذي تعنيه عودة المحتجين إلى الشارع بعد تنصيب رئيس مؤقت للبلاد؟ وهل سكوت الجيش مؤشر على رضاه بعد تحذيره المحتجين من مغبة السقوط في فخ الفراغ الدستوري؟