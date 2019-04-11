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الجيش يعزل البشير.. ومطالب بدولة مدنية

أخبار العالم العربي

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أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف عزل الرئيس عمر البشير واعتقالَه وتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد لمدة عامين..

كما تم تعليق العمل بالدستور، وتعطيل مؤسسات الدولة، وحل المجلس الوطني ومجلس الرئاسة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وفرض حظر للتجوال من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا.. خطوةٌ رفضها السودانيون على مختلف مشاربهم، كما لاقت ردودًا دولية غير مرحبة وداعية في مجملها الى الديمقراطية والعودة الى الحكم المدني..

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تفاصيل الساعات الأخيرة قبل "اقتلاع" الرئيس السوداني عمر البشير