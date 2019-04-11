هل يقبل الشارع ببديل عسكري للبشير؟

من الاحتجاج على أسعار الخبز ولقمة العيش إلى عزل رئيس البلاد.

أربعة أشهر من الاحتجاجات خلصت اليوم إلى اعلان وزير الدفاع السوداني عوض أبو عوف عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس انتقالي، ووقف العمل بالدستور الحالي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

هناك من يرى أن المشهد حسم لصالح مطالب الشارع المحقة، عبر الجيش الذي انحاز لهذه المطالب وسيكون الضامن خلال المرحلة الانتقالية، فيما يرى آخرون فيما حصل انقلابا عسكريا مدعوما من جهات خارجية.





