إسرائيل.. سيناريوهات تشكيل الحكومة

أظهرت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي بعد فرز نحو سبعة وتسعين بالمئة من الاصوات، تفوق تحالف اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، على تحالف اليسار بقيادة بيني غانتس ويائير لابيد.

النتائج أظهرت تساوي عدد المقاعد بين حزبي الليكود وأزرق أبيض، إلا أن تحالف نتنياهو مع الأحزاب الدينية يمكنه من الحصول على أكثر من نصف الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة، ما يمهد لتوليه منصب رئيس الوزراء للمرة الخامسة.



