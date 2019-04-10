روسيا بين الحلفاء السوريين والشركاء الأتراك والاسرائيليين. رؤية الأكاديمي فاسيلييف

ما أهمية عامل "أنابيب الغاز" في الحرب السورية؟ ما أهمية "الدرس الليبي" في السياسة الروسية في سوريا؟ هل يؤثر اللوبي الاسرائيلي في السياسة الروسية في الشرق الأوسط؟

كيف يمكن لروسيا أن تحافظ على أمن حليفتها سوريا مع ضمان مصالح تركيا وإسرائيل وإيران في المنطقة؟ ما هو رأي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول أسباب الثورات العربية؟ ماذا كان رأي المشير عمر سليمان حول طبيعة الحكم في مصر؟ هل كان لجامعة الدول العربية دور في تحقيق مشروع "الشرق الأوسط الجديد"؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها الأكاديمي أليكسي فاسيلييف.