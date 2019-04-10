لماذا يخشى ترامب السلاح الروسي؟

تركيا ترفض الضغوط الأمريكية، الرامية لثنيها عن قرار شراء منظومة الدفاع إس أربعمئة الروسية... وتتقدم عليها بخطوة..

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يقول إن بلاده قد تحصل على المنظومة الروسية مرة ثانية إذا لم تزودها واشنطن بصواريخ باتريوت، وأنها ستسد حاجتها من المقاتلات من جهة أخرى إلى أن تصنعها بنفسها إذا لم تحصل على مقاتلات إف خمسة وثلاثين الأمريكية.

أما واشنطن فتستمر بمحاولات تعطيل صفقات الاسلحة مع موسكو مهددة هذه المرة بمعاقبة مصر في حال شرائها مقاتلات سو35 الروسية.

فهل تخسر واشنطن رهاناتها؟