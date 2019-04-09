قمة ترامب والسيسي.. ملفات ثنائية وإقليمية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة الى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددًا من المسؤولين الأمريكيين تناولت عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك..

وأكد ترامب أن مصر والولايات المتحدة حققتا تقدما كبيرا في الحرب على الإرهاب، وأنهما يناقشان قضايا كثيرةً من بينها العلاقاتُ العسكريةُ والتجارة. بينما حذر بومبيو من مغبة فرض عقوبات على مصر بموجبِ قانون التصدي لأعداء أمريكا في حال شرائها طائرات سو خمسة وثلاثون الروسية..



