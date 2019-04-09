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دور الجيش في السياسة.. بين الرفض والقبول

أخبار العالم

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مع كل حراك عربي ورغم اختلاف الظروف المحيطة به بين دولة وأخرى، تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية وتتأرجح الآراء بين مؤيد يضع ثقته الكاملة بها ويراهن على أنها الضامن الوحيد..

وبين معارض يرى في تدخلها مقدمة لما يسمونه بحكم العسكر واستبدالا للسلطة بأخرى أكثر استبدادا.
وفي ظل احتجاجات الجزائر والسودان وتصاعد الأزمة الليبية تتزايد التساؤلات حول دور المؤسسة العسكرية في حسم المشهد وحجم هذا الدور في أي مرحلة انتقالية..

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بعد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا.. كتل نيابية ترفض واحتجاجات شعبية حاشدة بالجزائر