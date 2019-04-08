واشنطن تصنف الحرس الثوري منظمة إرهابية
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خطوة جديدة للضغط على إيران مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران...
الهدف هذه المرة كان الحرس الثوري الإيراني إذ اعتبرته واشنطن منظمة إرهابية وحذرت الدولَ والمنظمات الدولية من مغبة التعامل معه ... الرد الإيراني كان سريعا إذ صنف مجلسُ الأمن القومي القوات الأمريكية في منطقة غرب آسيا على لوائح الإرهاب الإيرانية محملا واشنطن مسؤوليةَ التداعياتِ الخطيرة لهذه الخطوة.
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