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هل يبسط حفتر سيطرته على كامل طرابلس؟

أخبار العالم العربي

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تتواصل العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي في طرابلس ومحيطها مع غياب أي وضوح لما ستؤول إليه

في ظل كر وفر واشتباكات متقطعة دون مكاسب عسكرية لأي طرف توحي بقرب حسم المشهد ميدانيا... بالتزامن، تشهد عواصم عربية ودولية تحركات واتصالات دبلوماسية وتتوالى ردود الفعل الدولية التي تتأرجح بين رفض العملية والدعوة للتفاوض والمطالبة بإرساء هدنة إنسانية مؤقتة.
لتبقى التساؤلات مطروحة حول قدرة حفتر على بسط السيطرة على طرابلس؟ ودور القوى الاقليمية والدولية؟ ومصير الحراك السياسي ومؤتمر الحوار الوطني المرتقب في غدامس؟

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