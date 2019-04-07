التطبيع مع إسرائيل.. بين المعلن والمخفي

إن المشكلة تكمن في أن العرب لم يقدموا للإسرائيليين ما يجعل إسرائيل مطمئنة، وأنه يجب أن نشجع الدولة الإسرائيلية لتشعر أنها جزء من الشرق الأوسط ...

التصريح لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في الأردن ... تصريح يدفع إلى الواجهة من جديد الجدل حول مساعي دول عربية في المنطقة للتطبيع مع إسرائيل ... سنسأل أكثر اليوم عن هذا الجدل .. ماذا عن اجماع بعض الدول العربية حول التطبيع ؟ وماذا عن تحفظ البعض الآخر وما هي ردة الفعل الفلسطينية ؟