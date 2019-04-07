 
مباشر
عاجل
حزب أردوغان: تصريحات نتنياهو المتهورة ستشعل الشرق الأوسط
اسأل أكثر

التطبيع مع إسرائيل.. بين المعلن والمخفي

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/losa

إن المشكلة تكمن في أن العرب لم يقدموا للإسرائيليين ما يجعل إسرائيل مطمئنة، وأنه يجب أن نشجع الدولة الإسرائيلية لتشعر أنها جزء من الشرق الأوسط ...

 التصريح  لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في الأردن ... تصريح يدفع إلى الواجهة من جديد الجدل حول مساعي دول عربية  في المنطقة للتطبيع مع إسرائيل ... سنسأل أكثر اليوم عن هذا الجدل .. ماذا عن اجماع بعض الدول العربية حول التطبيع ؟ وماذا عن تحفظ البعض الآخر وما هي ردة الفعل الفلسطينية ؟ 

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا