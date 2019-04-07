أبعاد التصعيد العسكري في ليبيا

على مشارف العاصمة الليبية طرابلس تعيش ليبيا على وقع تصعيد عسكري أطلقه المشير خليفة حفتر تحت شعار تحرير العاصمة من التنظيمات المسلحة

، تحرك قوبل من جهة القوات الموالية للمجلس الرئاسي خلال الساعات الماضية بإطلاق عملية بركان الغضب لوقف ما اعتبره رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج طعنة في ظهر العملية السياسية وتقويضا لمساعي إرساء دعائم الدولة المدنية، تطورات ميدانية لم تحل دون تأكيد المبعوث الأممي غسان سلامة تمسكه بإجراء مؤتمر الحوار الوطني المزمع منتصف هذا الشهر في مدينة غدامس.

للحديث أكثر عن هذه التطورات الميدانية وانعكاساتها نستضيف في هذا الحوار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري.