هل يحذو السودان حذو الجزائر؟

احتجاجات شعبية تتجدد في السودان للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير حيث خرج الآلاف في العاصمة الخرطوم ومدن عدة..

استجابة لدعوى قوى المعارضة التي يرى مراقبون أنها تعلق آمالاً عريضة على هذا التحرك لاستعادة انتصار تاريخي تحقق في مثل هذا اليوم، حين أطاحت انتفاضة شعبية في العام 1985 نظام الرئيس السابق جعفر محمد نميري، وهو ما تريد المعارضة تكراره، بإطاحة الرئيس البشير.. سنسأل أكثر الليلة عن دلالات تجدد هذه الاحتجاجات الشعبية في ذكرى 6 أبريل؟ ولماذا اختار المحتجون مقر القيادة العامة للجيش كنقطة وصول لكل المسيرات ؟ وهل هناك رهان على الجيش لمساندة الحراك كما حصل في الجزائر؟