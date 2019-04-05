 
مباشر
بانوراما

خالد حنفي: مستعدون لإحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين العالم العربي وروسيا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lolh

تستضيف موسكو 8-10 نيسان/ أبريل الجاري أعمال مجلس الأعمال الروسي العربي ومعرضَ "أرابيا أكسبو" الدولي الرابع.

هذه الفعاليات ستشهد حضورا عربيا غير مسبوقا على المستوى الرسمي وعلى مستوى رجال الأعمال والمؤسسات المعنية بتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا. ويعتزم المشاركون العرب والروس مناقشة أنماطاً غير تقليدية لتطوير الشراكات مع روسيا. فهل أصبح التعاون العربي الروسي على أعتاب اختراق نوعي؟

ضيف الأستوديو: الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الزوجة لديها "خلل".. قاض بريطاني يرى أن ممارسة الجنس من حقوق الزوج!