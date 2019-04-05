خالد حنفي: مستعدون لإحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين العالم العربي وروسيا

تستضيف موسكو 8-10 نيسان/ أبريل الجاري أعمال مجلس الأعمال الروسي العربي ومعرضَ "أرابيا أكسبو" الدولي الرابع.

هذه الفعاليات ستشهد حضورا عربيا غير مسبوقا على المستوى الرسمي وعلى مستوى رجال الأعمال والمؤسسات المعنية بتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا. ويعتزم المشاركون العرب والروس مناقشة أنماطاً غير تقليدية لتطوير الشراكات مع روسيا. فهل أصبح التعاون العربي الروسي على أعتاب اختراق نوعي؟

ضيف الأستوديو: الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي.