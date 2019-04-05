ليبيا.. هل يفرض حفتر الحل العسكري؟

أمام دعوات المجتمع الدولي لوقف التصعيد في ليبيا خرج المكتب الإعلامي للجيش الوطني ببيان يؤكد فيه استمرار العمليات العسكرية والزحف نحو طرابلس حتى تطهيرها من الجماعات المسلحة.

موقف أعقب لقاء المشير خليفة حفتر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، يعكس توجها للمضي في الخيار العسكري رغم النداءات الدولية والعربية الرافضة للتصعيد والمطالبة بعدم تقويض مساعي الحل السياسي واغتنام فرصة الحوار الوطني المرتقب منتصف هذا الشهر.

فما هي رهانات حفتر من وراء تصعيد يرفضه الحلفاء قبل الخصوم؟ وهل يفتح التصعيد الجديد مع امتداده إلى العاصمة باب المواجهة الشاملة؟ وما نصيب الأجندات الاقليمية من مساعي إفشال المؤتمر الوطني الشامل منتصف هذا الشهر؟