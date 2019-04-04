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ليبيا.. طبول الحرب تقرع في محيط طرابلس

أخبار العالم العربي

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تقدموا بثقة وادخلوها بسلام، مرافق العاصمة أمانة في أعناقكم...

بهذه الكلمات توجه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في تسجيل صوتي لقواته التي أعلنت تقدمها في محيط العاصمة طرابلس بعد سيطرتها على مدينتي صرمان وغريان... تقدم قابلته فصائل موالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج بإعلان النفير العام.. وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع نحو حرب دموية... اذا ما هي السيناريوهات المتوقعة في الساحة الليبية في ظل هذا التصعيد العسكري؟ وماذا عنإمكانية دخول قوات حفتر طرابلس وتداعيات ذلك؟

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