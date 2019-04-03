 
مباشر
رحلة في الذاكرة

الصراع على سوريا بين الماضي والحاضر. شهادة الأكاديمي فاسيلييف

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lo8y

هل سياسية روسيا الاتحادية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط عموما هي استمرار لسياسة الاتحاد السوفيتي سابقا؟ بما يتميز الصراع على الشرق الأوسط في الفترة الراهنة عن فترة الحرب الباردة؟

والسؤال الأهم الذي نطرحه اليوم: ما الذي تريده روسيا في الشرق الأوسط؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها أحد أبرز المستشرقين الروس، مؤلف كتاب "من لينين إلى بوتين، روسيا في الشرق الأوسط والأدنى" الأكاديمي المخضرم أليكسي فاسيلييف.    

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما قصة "الصورة العارية" التي تجمع خالد أبو النجا وعمرو واكد؟