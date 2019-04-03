الصراع على سوريا بين الماضي والحاضر. شهادة الأكاديمي فاسيلييف

هل سياسية روسيا الاتحادية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط عموما هي استمرار لسياسة الاتحاد السوفيتي سابقا؟ بما يتميز الصراع على الشرق الأوسط في الفترة الراهنة عن فترة الحرب الباردة؟

والسؤال الأهم الذي نطرحه اليوم: ما الذي تريده روسيا في الشرق الأوسط؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها أحد أبرز المستشرقين الروس، مؤلف كتاب "من لينين إلى بوتين، روسيا في الشرق الأوسط والأدنى" الأكاديمي المخضرم أليكسي فاسيلييف.