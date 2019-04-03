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تنحي بوتفليقة.. حل للأزمة أم تعميق لها؟

أخبار العالم العربي

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ما إن أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته حتى توالت التخمينات بشأن السيناريوهات المرجح أن تعقب إعلان المجلس الدستوري فراغ منصب الرئاسة طبقا للمادة مائة واثنين،

لضمان انتقال سلس للسلطة، ففيما يفرض النهج الدستوري تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمور البلاد لمدة أقصاها تسعون يوما تشهد تنظيم الانتخابات، يرى البعض في الرجل امتدادا للنظام الحالي ودافعا لاستمرار الأزمة التي تعيشها البلاد. فما هي ملامح المرحلة القادمة؟ وهل يتدخل الجيش لضمان انتقال سلس للسلطة في البلاد؟  

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