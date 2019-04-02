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الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته رسميا
بانوراما

هل سيَفُكُّ الفنانُ الكوميديُ المشكلةَ بين روسيا وأوكرانيا؟

أخبار العالم

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فاز الفنان والممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الأوكرانية.

ما هي حظوظه في الجولة الثانية التي يواجه فيها الرئيسَ الأوكرانيي الحالي بيترو بوروشينكو؟ ماذا بشأن تصور الممثل السياسي لحل أزمة منطقة "دونباس" والعلاقات مع روسيا؟ يُعد زيلينسكي حتى الآن المرشح الأقوى بنتيجة 30,26% من أصوات الناخبين، بينما بلغ حصاد الرئيس الراهن بوروشينكو 15,99% وذلك بعد الجولة الأولى للانتخابات.

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