 
مباشر
عاجل
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته رسميا
اسأل أكثر

حراك الجزائر.. لمن تعود كلمة الفصل؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lo29

تحركات متتابعة للرئاسة الجزائرية في محاولة للحاق بالشارع.

فبعد تشكيل حكومة تصريف الأعمال، وفتح تحقيقات في قضايا فساد، تعهد بوتفليقة بالاستقالة قبل انتهاء عهدته الرئاسية، وبإصدار قرارات دستورية تضمن سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية. خطوات قابلتها قوى المعارضة والشارع الجزائري بالدعوة للاستقالة الفورية ورفض كل بيان صادر عن الرئاسة ... ليخرج الجيش أخيرا ببيان شديد اللهجة يؤكد على ضرورة التطبيق الفوري للدستور دون أي إضاعة للوقت.
فما حجم وطبيعة الدور الذي ستلعبه المؤسسة العسكرية في المشهد؟ ومالذي يحقق تطلعات الشارع الجزائري في هذه المرحلة؟



اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وثائق سرية من المخابرات الفرنسية تكشف "أسرارا خطيرة" عن بوتفليقة