حراك الجزائر.. لمن تعود كلمة الفصل؟

تحركات متتابعة للرئاسة الجزائرية في محاولة للحاق بالشارع.

فبعد تشكيل حكومة تصريف الأعمال، وفتح تحقيقات في قضايا فساد، تعهد بوتفليقة بالاستقالة قبل انتهاء عهدته الرئاسية، وبإصدار قرارات دستورية تضمن سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية. خطوات قابلتها قوى المعارضة والشارع الجزائري بالدعوة للاستقالة الفورية ورفض كل بيان صادر عن الرئاسة ... ليخرج الجيش أخيرا ببيان شديد اللهجة يؤكد على ضرورة التطبيق الفوري للدستور دون أي إضاعة للوقت.

فما حجم وطبيعة الدور الذي ستلعبه المؤسسة العسكرية في المشهد؟ ومالذي يحقق تطلعات الشارع الجزائري في هذه المرحلة؟





