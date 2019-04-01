بوتفليقة يقرر الاستقالة

في تطور جديد، يقرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة قبل نهاية ولايته في الثامن والعشرين من الشهر الحالي..

في غضون ذلك، تعلن النيابة العامة في بيان حظرَ سفر أشخاص لم تسمهم على خلفية تحقيقات أولية في تهم فساد وتهريب أموال نحو الخارج، فيما تكشف هئية الطيران المدني عن منعها إقلاع وهبوط الطائرات الخاصة حتى نهاية الشهر الحالي..

خطوة ربطتها وسائل إعلام بأنباء عن اعتقالِ رجلِ الأعمال علي حداد على المعبر الحدودي أم الطبول بين تونس والجزائر...

فما دلالات هذه التطورات وكيف سيتفاعلُ معها المحتجون؟



