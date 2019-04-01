أردوغان والمعارضة.. معركة المدن الكبرى

حزب العدالة والتنمية يكسب الانتخابات البلدية التركية بحساب الأرقام، ويخسرها بحساب المكاسب السياسية.

لأول مرة منذ نحو خمسة وعشرين عاما، يودع العاصمة أنقرة في صراع محتدم مع غريمه العلماني حزب الشعب الجمهوري العائد من بعيد..

هزيمة أخرى يمنى بها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في اسطنبول التي كانت مطيته نحو النجاح وبداية مسيرته السياسية نحو الحكم..

تباعا تلتحق مدينتا إزمير وأنطاليا في مشهد يراه البعض استفتاء على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة..



