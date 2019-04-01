قمة تونس.. الكواليس والرسائل

قمة العزم والتضامن تختتم أعمالها في تونس بجملة مواقف موحدة جديدها رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل

أما الازمة الخليجية الغائبة عن جدول الأعمال فحضرت بانسحاب أمير قطر قبل إلقاء كلمته الافتتاحية.

وفيما يحسب البعض لهذه القمة مستوى الحضور اللافت واللهجة الأكثر حدة وجدية حيال بعض الملفات، يفقد كثيرون ما تبقى من إيمانهم بهذه المنظمة ويرون في كل مخرجاتها مجرد شعارات لا طائل منها.