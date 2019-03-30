الأجور.. هل يصبح اقتصاد مصر الـ7 عالميا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة من ألفٍ ومئتين إلى ألفيْ جنيه، وزيادةَ المعاشات التقاعدية بنسبة خمسة عشرَ بالمئة.

قرارات تمثل دعما للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة كما يقول البعض.. فيما يرى آخرون أن هذه الزيادة، رغم سخائها، لن تغير من واقع التضخم والدين العام والموازنة، ويربطونها بدوافع سياسية تمهيدا للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

فكيف ستنعكس هذه القرارات على الواقع الاقتصادي المصري؟ وما تداعياتها الاجتماعية والسياسية؟